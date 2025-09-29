Ричмонд
Крымский мост временно перекрыт

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщили в telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отметил telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Отмечается, что все находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Водителей призвали сохранять спокойствие.

