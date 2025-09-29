Виновникам взрыва газа в сахалинской многоэтажке с десятью жертвами изменили наказание

Напомним, что трагедия в посёлке Тымовское на Сахалине произошла 19 ноября 2022 года. В результате взрыва газа в пятиэтажном доме обрушилось всё здание, под завалами оказались люди. Очевидцы сняли момент хлопка на видео — его было слышно по всему району. Причиной ЧП мог стать 20-литровый газовый баллон, подключённый к плите. Сам дом при этом не был газифицирован. За два дня до трагедии жильцы жаловались на запах газа. После обрушения Следственный комитет возбудил уголовное дело, а власти пообещали пострадавшим новое жильё и материальную помощь. Позднее число погибших возросло до десяти человек. В апреле 2025 года двоих руководителей энергокомпании признали виновными в случившемся. Следствие установило, что причиной трагедии стала небрежность при обращении с газопроводом, что повлекло смерть и разрушения.