В Самаре мигрант пытался подкупить полицейского, но попал под уголовное дело

Самарская полиция пресекла попытку иностранца избежать ответственности за правонарушение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В середине сентября в Советском районе Самары сотрудники ГАИ, остановив водителя для проверки документов, выяснили, что-то нарушает закон: 29-летний мужчина, прибывший из соседней республики, не имел автоправ.

Пытаясь «замять» неприятную историю, мигрант предложил полицейскому взятку, чтобы его не привлекали к ответственности. Однако госавтоинспектор отказался от взятки и доложил об инциденте руководителю.

Ранее не судимого водителя доставили в следственные органы и возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки».

Кроме того, в суд для принятия решений направлены административные материалы, составленные в отношении правонарушителя. По решению суда он будет привлечен к ответственности по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».