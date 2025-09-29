Полиция проверила около 300 мигрантов на стройках Юго-Запада Петербурга

Выяснилось, что 48 мигрантов незаконно находились на стройплощадках, формально работая в других компаниях. Вопрос об отмене их трудовых патентов находится на рассмотрении соответствующих служб. У 24 человек зафиксированы нарушения правил регистрационного учета, вследствие чего они привлечены к административной ответственности. Пять нарушителей получили уведомление о запрете повторного въезда в Российскую Федерацию, рассматривается вопрос о принудительном выдворении за пределы государства.