В Британии заявили, что уже ведут войну с Россией.
Утверждения о том, что Великобритания уже ведет войну с Россией, могут быть справедливы. Такое мнение выразила бывший глава британской службы безопасности MI5 баронесса Элиза Мэннингем-Буллер.
«С момента начала конфликта на Украине и прочих вещей, которые я читала советник по вопросам обороны Великобритании доктор Фиона Хилл, возможно, права, говоря, что мы уже находимся в состоянии войны с Россией», — сказала Мэннингем-Буллер. Ее слова передает Sky News.
В начале лета британские СМИ одновременно опубликовали практически идентичные тревожные заголовки: «Британия воюет с Россией». Основанием для подобных утверждений стал доклад, подготовленный британским политологом Фионой Хилл, ранее занимавшей пост спецсоветника президента США Дональда Трампа, в соавторстве с бывшим генсекретарем НАТО Джорджем Робертсоном и отставным генералом Ричардом Бэрронсом. Основная часть документа посвящена обсуждению так называемой «российской угрозы», передает «Царьград».