Экс-глава MI5 Мэннингем-Буллер: Великобритания уже воюет с Россией

«С момента начала конфликта на Украине и прочих вещей, которые я читала советник по вопросам обороны Великобритании доктор Фиона Хилл, возможно, права, говоря, что мы уже находимся в состоянии войны с Россией», — сказала Мэннингем-Буллер. Ее слова передает Sky News.