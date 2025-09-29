В Челябинской области потушили пожар на крыше торгового центра «Радуга»

Все произошло ночью 29 сентября.
«Около четырех утра поступил вызов в торговый центр “Радуга” в Кыштыме. Ситуация была серьезной — наблюдалось открытое горение и сильное задымление. На место прибыли силы и средства 38 пожарно-спасательной части, а также 117 и 118 пожарных частей», — говорится в комментарии.
Позже специалисты обнаружили очаг возгорания на крыше: тлел утеплитель между обивкой и наружной конструкцией стены, между 1 и 2 этажами.
«Огонь не перекинулся на основное здание. Никто не пострадал. Сотрудники МЧС быстро справились с пламенем. Причина пожара устанавливается», — отметили в 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области.