Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области потушили пожар на крыше торгового центра «Радуга»

В Челябинской области потушили пожар на крыше торгового центра «Радуга» в Кыштыме, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло ночью 29 сентября.

«Около четырех утра поступил вызов в торговый центр “Радуга” в Кыштыме. Ситуация была серьезной — наблюдалось открытое горение и сильное задымление. На место прибыли силы и средства 38 пожарно-спасательной части, а также 117 и 118 пожарных частей», — говорится в комментарии.

Позже специалисты обнаружили очаг возгорания на крыше: тлел утеплитель между обивкой и наружной конструкцией стены, между 1 и 2 этажами.

«Огонь не перекинулся на основное здание. Никто не пострадал. Сотрудники МЧС быстро справились с пламенем. Причина пожара устанавливается», — отметили в 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области.