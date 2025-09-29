Ричмонд
В Башкирии экс-полицейский ответит в суде за получение взятки

Сибайский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного отдела МВД России по Баймакскому району. Он обвиняется в получении взятки.

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы СУ СКР по РБ, в июне 2025 года полицейский получил взятку в 65 тысяч рублей от местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений. Деньги взял за содействие в искусственном занижении суммы причиненного ущерба по уголовному делу, что могло повлечь смягчение наказания, а также за непринятие мер по наложению ареста на его имущество в обеспечительных целях.

Преступление было выявлено в ходе совместной работы следователей СК и сотрудников подразделения собственной безопасности МВД республики.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы уголовного дела в отношении взяткодателя выделены в отдельное производство.