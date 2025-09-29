В Екатеринбурге с начала года из окон выпали более 50 детей

Отмечается, что в 100% случаев причиной падения детей из окон является отсутствие безопасной среды дома. Что касается подростков, то причиной несчастных случаев с ними чаще всего бывают состояние аффекта от неразделенной любви, проблемы в учебе, конфликты с родителями, а также влияние алкоголя, психотропных веществ и подражание веяниям из социальных сетей.