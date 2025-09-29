В Екатеринбурге с начала года из окон выпали более 50 детей

Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. Специалисты Территориального центра медицины катастроф региона с начала года оказали помощь 18 детям, выпавшим из окон. В основном это малыши до пяти лет.
В Арамиле ребенок упал с подоконника внутрь квартиры, однако тоже получил серьезные травмы. Состояние ребенка удалось стабилизировать медикам горбольницы и врачам Территориального центра медицины катастроф. Затем малыша транспортировали в стационар екатеринбургской горбольницы № 9, где бригада врачей 5 суток боролась за его жизнь, к счастью ее удалось спасти.
Отмечается, что в 100% случаев причиной падения детей из окон является отсутствие безопасной среды дома. Что касается подростков, то причиной несчастных случаев с ними чаще всего бывают состояние аффекта от неразделенной любви, проблемы в учебе, конфликты с родителями, а также влияние алкоголя, психотропных веществ и подражание веяниям из социальных сетей.