В Екатеринбурге с начала года из окон выпали более 50 детей

В Екатеринбурге с начала года в Детскую горбольницу № 9 было доставлено 56 детей, получивших травмы в результате падения из окон.

Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области. Специалисты Территориального центра медицины катастроф региона с начала года оказали помощь 18 детям, выпавшим из окон. В основном это малыши до пяти лет.

В Арамиле ребенок упал с подоконника внутрь квартиры, однако тоже получил серьезные травмы. Состояние ребенка удалось стабилизировать медикам горбольницы и врачам Территориального центра медицины катастроф. Затем малыша транспортировали в стационар екатеринбургской горбольницы № 9, где бригада врачей 5 суток боролась за его жизнь, к счастью ее удалось спасти.

Отмечается, что в 100% случаев причиной падения детей из окон является отсутствие безопасной среды дома. Что касается подростков, то причиной несчастных случаев с ними чаще всего бывают состояние аффекта от неразделенной любви, проблемы в учебе, конфликты с родителями, а также влияние алкоголя, психотропных веществ и подражание веяниям из социальных сетей.