На сумском направлении Вооружённые силы Украины направили на штурм подразделения стрелковых войск Воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«В составе штурмовых групп ВСУ был замечен личный состав стрелковых подразделений воздушного командования. Среди погибших штурмовиков обнаружены документы военнослужащих сводной стрелковой бригады Воздушных сил Украины», — сообщил источник.
28 сентября подразделения группировки войск «Север» продолжили формирование оборонительной линии в Харьковской и Сумской областях. Авиация ВКС активно наносит удары по скоплениям живой силы и техники противника на всей линии соприкосновения в Сумской области.
Северная группировка войск заняла позиции в лесополосах западнее Юнаковки и в лесных массивах вокруг Кондратовки. Общее продвижение составило до 150 метров.
Ранее объекты ВСУ в Киеве, Киевской и Сумской областях подверглись ударам. В Киеве и Киевской области были поражены средства противовоздушной обороны и военные склады.