Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На сумском направлении ликвидированы штурмовики ВВС Украины

Подразделения группировки войск «Север» продолжают формирование оборонительной линии в Харьковской и Сумской областях.

Источник: Аргументы и факты

На сумском направлении Вооружённые силы Украины направили на штурм подразделения стрелковых войск Воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«В составе штурмовых групп ВСУ был замечен личный состав стрелковых подразделений воздушного командования. Среди погибших штурмовиков обнаружены документы военнослужащих сводной стрелковой бригады Воздушных сил Украины», — сообщил источник.

28 сентября подразделения группировки войск «Север» продолжили формирование оборонительной линии в Харьковской и Сумской областях. Авиация ВКС активно наносит удары по скоплениям живой силы и техники противника на всей линии соприкосновения в Сумской области.

Северная группировка войск заняла позиции в лесополосах западнее Юнаковки и в лесных массивах вокруг Кондратовки. Общее продвижение составило до 150 метров.

Ранее объекты ВСУ в Киеве, Киевской и Сумской областях подверглись ударам. В Киеве и Киевской области были поражены средства противовоздушной обороны и военные склады.