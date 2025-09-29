В Челябинской области школьник оформил кредит на мать и отдал аферистам крупную сумму

Все произошло в Магнитогорске. Там в дежурную часть Отдела полиции «Орджоникидзевский» пришел 18-летний учащийся.
По словам старшеклассника, утром ему позвонила неизвестная, представившись педагогом образовательного учреждения, сообщила, что для создания электронного журнала он должен продиктовать код, который поступит на телефон в течение нескольких секунд.
Не задумываясь, парень продиктовал цифры, разговор прекратился. Через некоторое время ему снова поступил звонок. На этот раз звонивший убедил его в том, что он продиктовал код аферистам, которые завладели доступом к личному кабинету на портале «Госуслуги».
«Далее поступил звонок от мошенника, который представился сотрудником финансовой организации и сообщил, что на него оформили кредит. После позвонил мнимый сотрудник правоохранительных органов, который предупредил, что все деньги, которые получили мошенники после взлома его личного кабинета, были направлены на финансирование недружественной страны, магнитогец и его родители будут привлечены к ответственности», — рассказали о схеме в полиции.
Так злоумышленникам удалось запугать юношу, затем ему предложили ему «решение»: задекларировать деньги родителей, которые находятся на счетах, а также оформить кредитные обязательства.
«Находясь под давлением выдуманных мошенниками обстоятельств, 18-летний магнитогорец взял телефон матери и при помощи онлайн-банка оформил на нее кредитные обязательства, после чего перевел почти 260 тыс. рублей на “безопасный счет”», — отметили правоохранители.