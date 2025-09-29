Полиция задержала зацепера, прокатившегося по тоннелю в метро Москвы

В Москве суд назначил административный арест сроком на семь суток 21-летнему зацеперу, который прокатился на сцепном устройстве электропоезда в метро. Молодой человек был привлечен к ответственности за грубое нарушение требований транспортной безопасности. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
Инцидент произошел на Замоскворецкой линии столичной подземки. На станции «Царицыно» парень подбежал к прибывшему составу, запрыгнул на сцепное устройство последнего вагона и таким образом доехал до станции «Орехово».
Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене оперативно установили нарушителя и задержали его. На допросе он объяснил свой поступок желанием развлечься. Полицейские составили административный протокол по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ, после чего дело было передано в суд, передает сайт МВД.
До этого подросток забрался на крышу электропоезда и погиб после удара током на ж/д станции Михнево в Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Эксперты занимаются изучением всех обстоятельств трагедии.