Полиция задержала зацепера, прокатившегося по тоннелю в метро Москвы

В Москве суд назначил административный арест сроком на семь суток 21-летнему зацеперу, который прокатился на сцепном устройстве электропоезда в метро. Молодой человек был привлечен к ответственности за грубое нарушение требований транспортной безопасности. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.