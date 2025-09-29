Ричмонд
В Воронежской области частный дом получил повреждения при атаке БПЛА

У дома выбиты окна, посечены кровля и фасад.

Источник: Аргументы и факты

Частный дом поврежден в одном из муниципалитетов Воронежской области обломками сбитого дрона ВСУ. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он уточнил, что у дома выбиты окна, а его фасад и кровля посечены осколками.

По словам главы Воронежской области, пострадавших в результате атаки вражеских дронов на регион нет.

«Осмотр территорий продолжается», — отметил губернатор.

По словам Гусева, всего за ночь силы ПВО сбили в небе над пятью районами и двумя городскими округами Воронежской области около 10 украинских беспилотников.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над регионами России сбили более 80 украинских БПЛА.

