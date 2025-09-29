В Тукаевском районе Татарстана при пожаре погибли два человека

Это уже третий случай гибели людей при пожарах в садовых домах Тукаевского района за последний год. В декабре 2024 года в СНТ «РИЗ-1» погиб 69-летний пенсионер — причиной стало нарушение правил эксплуатации печи. В ноябре 2024 года в СНТ «Искра» при пожаре погиб 65-летний мужчина из-за оставленного на ночь обогревателя.