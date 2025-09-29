Омский рыбак случайно насмерть задавил другого рыбака

В результате проведенных следственных действий установлено, что 25 сентября 2025 года во время рыбалки вблизи озера в селе Южное Павлоградского района Омской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 62-летний рыбак сел за руль автомобиля и по неосторожности совершил наезд на своего знакомого, причинив ему телесные повреждения в виде закрытой травмы живота и переломов нижних конечностей. В результате полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.