Омский рыбак случайно насмерть задавил другого рыбака

Следственным управлением СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти 59-летнего жителя города Омска.

В результате проведенных следственных действий установлено, что 25 сентября 2025 года во время рыбалки вблизи озера в селе Южное Павлоградского района Омской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения 62-летний рыбак сел за руль автомобиля и по неосторожности совершил наезд на своего знакомого, причинив ему телесные повреждения в виде закрытой травмы живота и переломов нижних конечностей. В результате полученных травм мужчина скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.