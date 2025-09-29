Ричмонд
Турист сорвался с горы при спуске в Челябинской области

В национальном парке «Таганай» турист упал при спуске с горы Двуглавая сопка и ударился о дерево. В итоге мужчина не смог идти дальше и обратился за помощью к спасателям. О дальнейшей судьбе путешественника рассказали специалисты.

Источник: пресс-центр Поисково-спасательная служба Челябинской области

Инцидент произошёл в минувшую субботу, 27 сентября. На место прибыли спасатели, которые перевезли пострадавшего туриста в Центральную усадьбу. Там его встретила бригада скорой помощи.

— Травмы различной степени тяжести самые распространённые в горно-таёжной местности. К ним могут приводить многие факторы — отсутствие опыта движения по каменистому рельефу, сложные погодные условия, неправильно выбранный темп и, наконец, неудачный подбор обуви. Будьте внимательны и учитывайте эти факторы при путешествиях по Южному Уралу, — порекомендовали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Ранее в горах Челябинской области специалисты спасли мужчину с травмой плеча, женщину с переломом голеностопа и двух заблудившихся подростков.