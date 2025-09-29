Ричмонд
В Ленинградской области нашли распространителя некачественного алкоголя

Некачественный алкоголь под Петербургом распространяла коммерческая организация.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Фирма в Тосненском районе Ленобласти, предположительно, поставляла некачественный алкоголь, от которого погибли люди, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя, в результате употребления которого погибли люди. Это оказалась коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области», — сказала Волк.

Она отметила, что в фирме проходят следственно-оперативные мероприятия, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В настоящее время по данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение и установление каналов поставки суррогатного алкоголя, а также лиц, причастных к этому преступлению», — написала она в своем Telegram-канале.

