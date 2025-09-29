Водитель Lada Granta погиб после страшного ДТП под Волгоградом

Смертельное ДТП произошло поздним вечером 28 сентября в Жирновском районе Волгоградской области. На 2-м километре автодороги «Линёво — Алешники — Каменский — Починный» водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, что привело к съезду с дороги и последующему опрокидыванию транспортного средства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительной информации, авария случилась около 23:25. В результате сильнейшего удара водитель «Лады» скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Двое пассажиров, находившихся в салоне автомобиля, получили травмы различной степени тяжести. Их оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.