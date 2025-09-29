За дешевый линолеум подрядчика ремонта поликлиники в Прикамье отправили в тюрьму

— В отдел судебных приставов поступили два исполнительных документа: о взыскании 900 тысяч рублей штрафа в доход государства и 235 тысяч рублей ущерба в пользу Соликамской больницы. Пристав уведомил должника о возбуждении исполнительных производств и предупредил о принудительных мерах в случае неуплаты. Взыскание было обращено на денежные средства осужденного на банковских счетах. В результате уголовный штраф и ущерб были полностью взысканы, исполнительные производства окончены, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.