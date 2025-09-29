За дешевый линолеум подрядчика ремонта поликлиники в Прикамье отправили в тюрьму

Судебные приставы взыскали уголовный штраф и возмещение ущерба с подрядчика, который обманул государство при ремонте поликлиники в Соликамске.
В 2018 году его компания заключила контракты на капитальный ремонт в рамках нацпроекта, но вместо качественного линолеума, предусмотренного документацией, уложила более дешевый материал. Это мошенничество причинило больнице ущерб в размере более 1,7 млн рублей.
Подрядчик был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 3 годам лишения свободы со штрафом в 900 тысяч рублей, а также обязан возместить причиненный вред. При обжаловании приговора суд уменьшил сумму возмещения ущерба, учтя, что уложенный линолеум все же используется, и окончательная сумма ущерба составила около 235 тысяч рублей.
— В отдел судебных приставов поступили два исполнительных документа: о взыскании 900 тысяч рублей штрафа в доход государства и 235 тысяч рублей ущерба в пользу Соликамской больницы. Пристав уведомил должника о возбуждении исполнительных производств и предупредил о принудительных мерах в случае неуплаты. Взыскание было обращено на денежные средства осужденного на банковских счетах. В результате уголовный штраф и ущерб были полностью взысканы, исполнительные производства окончены, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.