Экс-глава ВСК Белков стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны России

Оба активно сотрудничают со следствием и также указали на возможную роль Иванова в хищениях. Уголовное дело возбудили в июне 2023 года. В него объединены пять других дел, связанных с хищениями средств Минобороны. Всем обвиняемым, участвовавшим в строительстве объектов для нужд армии, предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере.