Экс-глава ВСК Белков стал фигурантом нового дела о хищениях у Минобороны России

В новом деле о хищениях у Минобороны фигурирует экс-замминистр Тимур Иванов.

Источник: Комсомольская правда

Бывший руководитель Военно-строительной компании Андрей Белков стал фигурантом уголовного дела о хищениях миллиардов рублей у Министерства обороны России. Дело связано с выполнением государственных контрактов на строительство объектов в ДНР. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

По данным силовиков, Белков дал показания, указывающие на причастность бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Ранее Тимур Иванов проходил по этому делу свидетелем. Однако следствие считает, что он может стать фигурантом нового уголовного дела. В рамках расследования уже арестованы бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова и экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный.

Оба активно сотрудничают со следствием и также указали на возможную роль Иванова в хищениях. Уголовное дело возбудили в июне 2023 года. В него объединены пять других дел, связанных с хищениями средств Минобороны. Всем обвиняемым, участвовавшим в строительстве объектов для нужд армии, предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

