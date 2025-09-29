В Британии мужчина выпал из корзины воздушного шара и погиб

Гражданин Испании, 33-летний Гарзон, выпал из корзины воздушного шара в британском Дансфолде и погиб, пишет The Sun со ссылкой на правоохранительные органы.
Предположительно, мужчина сделал это специально. Во время полета в корзине находились еще 16 человек.
Гарзон работал в местном пятизвездочном отеле, в котором гости и персонал могли заказать экскурсию на воздушном шаре. По словам коллег, мужчина боялся высоты и постоянно говорил, что «его туда никто не сможет затащить».
Зачем все-таки испанец решил полетать на шаре — не уточняется.
После падения его тело искали более четырех часов.
«Смерть мужчины не рассматривается как подозрительная, и мы завершаем расследование по поручению коронера», — заявили в местной полиции.
