В Британии мужчина выпал из корзины воздушного шара и погиб

Тело мужчины после падения из корзины воздушного шара искали более 4 часов.

Гражданин Испании, 33-летний Гарзон, выпал из корзины воздушного шара в британском Дансфолде и погиб, пишет The Sun со ссылкой на правоохранительные органы.

Предположительно, мужчина сделал это специально. Во время полета в корзине находились еще 16 человек.

Гарзон работал в местном пятизвездочном отеле, в котором гости и персонал могли заказать экскурсию на воздушном шаре. По словам коллег, мужчина боялся высоты и постоянно говорил, что «его туда никто не сможет затащить».

Зачем все-таки испанец решил полетать на шаре — не уточняется.

После падения его тело искали более четырех часов.

«Смерть мужчины не рассматривается как подозрительная, и мы завершаем расследование по поручению коронера», — заявили в местной полиции.

Ранее гимнастка разбилась насмерть на глазах у зрителей в цирке Германии.