В России задержали киллера, убившего члена ОПГ в Норильске 28 лет назад

Правоохранители задержали киллера, участвовавшего в убийстве члена преступной группировки в красноярском Норильске в 1997 году. Как сообщило ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, уже завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого.
По версии следствия, в 1997-м криминальный авторитет Норильска нанял двух киллеров, чтобы расправиться с одним из членов ОПГ из-за конфликта, произошедшего на почве ревности между его племянником и впоследствии убитым мужчиной.
Задержанным является 51-летний житель Сочи, который в 1990-е проживал в Норильске и был активным членом организованной преступной группировки. Его обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Второй киллер находится в розыске, заказчик же преступления, по данным следствия, погиб в ходе криминальной перестрелки.