На Урале двое безработных с ружьем пытались ограбить пункт металлоприема

Правоохранители и росгвардейцы быстро вышли на налетчиков: одного из них задержали в междугороднем автобусе, когда тот пытался уехать в Екатеринбург к знакомой, а второго поймали около его дома. По словам главы пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, у одного из мужчин нашли три единицы огнестрельного оружия, которые не были зарегистрированы. Среди стволов было и ружье, из которого налетчики стреляли по замку.