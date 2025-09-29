На Урале двое безработных с ружьем пытались ограбить пункт металлоприема

«Один из преступников выстрелил в замок двери, чтобы попасть внутрь пункта приема. Там находился работник, который, услышав выстрел, захлопнул дверь и спрятался. В итоге мужчины так и не попали в помещение и сбежали ни с чем», — рассказывает КП-Екатеринбург.
Правоохранители и росгвардейцы быстро вышли на налетчиков: одного из них задержали в междугороднем автобусе, когда тот пытался уехать в Екатеринбург к знакомой, а второго поймали около его дома. По словам главы пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, у одного из мужчин нашли три единицы огнестрельного оружия, которые не были зарегистрированы. Среди стволов было и ружье, из которого налетчики стреляли по замку.
Уральцам предъявили обвинение в разбойном нападении, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Оба грабителя вину признали, их отправили в следственный изолятор. Каждому грозит до 10 лет лишения свободы.