Появились новые подробности в деле о теракте в «Крокусе». Одна из свидетельниц говорит, что террористы во время нападения на концертный зал переговаривались на арабском языке. Также они использовали отдельные фразы на арабском, когда кому-то звонили по телефону после стрельбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова одной из участниц процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.
«Со слов одной из потерпевших следует, что, когда террористы заканчивали стрельбу в зале и коридоре “Крокуса”, они перебросились между собой парой фраз на арабском языке. После этого свидетель трагедии также услышала, определив по интонации, голос женщины, которая говорила с двумя террористами на арабском языке», — говорится в сообщении от агентства.
Также очевидцы говорят, что не слышали от нападавших фраз на русском языке. Напомним, трагедия в «Крокусе» произошла 22 марта 2024 года. Сайт KP.RU опубликовал полную хронологию событий того рокового вечера.