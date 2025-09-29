Появились новые подробности в деле о теракте в «Крокусе». Одна из свидетельниц говорит, что террористы во время нападения на концертный зал переговаривались на арабском языке. Также они использовали отдельные фразы на арабском, когда кому-то звонили по телефону после стрельбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова одной из участниц процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.