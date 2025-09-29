Ричмонд
В Ленобласти нашли источник смертельно опасного алкоголя

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Тосненском районе Ленинградской области выявлена фирма, которая, предположительно, поставляла некачественный алкоголь, от которого погибли люди.

По ее словам, коллеги из ГУЭБиПК МВД совместно с подразделениями полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили предполагаемый источник распространения суррогата. Этой организацией оказалась коммерческая фирма в поселке Трубников Бор.

Волк уточнила, что на территории компании сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия. Их цель — выяснить каналы поставки некачественного алкоголя и установить лиц, причастных к преступлению.

Она добавила в своем Telegram-канале, что работа продолжается, и правоохранители прилагают все усилия для полного расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности.

От суррогатного самогона, который продавали в Сланцевском районе Ленинградской области, по предварительным данным, уже скончались 25 человек. По информации следователей, к этому может быть причастна Ольга Степанова, которая поставляла спирт своему сыну Николаю Бойцову.

