Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина и ребенок погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье

Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его данным, при атаке в Воскресенске погибла 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Некоторые дома в Воскресенске получили повреждения, нарушено уличное освещение. На месте происшествия работают экстренные службы.

Помимо этого, дроны атаковали Коломну — всего сбили четыре украинских БПЛА.

— Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

За ночь 29 сентября силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 84 украинских беспилотника над российскими регионами.

В Шебекино Белгородской области три сотрудника одного из производственных предприятий пострадали в результате атаки двух украинских беспилотников. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Узнать больше по теме
Андрей Воробьев: биография рыбного бизнесмена, ставшего губернатором Московской области
Многие чиновники в России попали во власть из весьма неожиданных сфер. Собрали главное из биографии Андрея Воробьева, который ранее занимался рыбным бизнесом, а первую должность в правительстве получил после футбольного матча.
Читать дальше