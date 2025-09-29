Женщина и ребенок погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье

Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
По его данным, при атаке в Воскресенске погибла 76-летняя женщина и ее шестилетний внук. Некоторые дома в Воскресенске получили повреждения, нарушено уличное освещение. На месте происшествия работают экстренные службы.
Помимо этого, дроны атаковали Коломну — всего сбили четыре украинских БПЛА.
— Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы окажем всю необходимую помощь семье, — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
За ночь 29 сентября силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 84 украинских беспилотника над российскими регионами.
В Шебекино Белгородской области три сотрудника одного из производственных предприятий пострадали в результате атаки двух украинских беспилотников. Об этом 27 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.