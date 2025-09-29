Мошенники взялись разводить россиянок в день их рождения под видом доставки

В России появилась новая схема телефонного мошенничества. Аферисты звонят девушкам в день их рождения, представляясь курьерами службы доставки, и обещают доставить подарок или цветы якобы от близких.
По данным SHOT, звонки начинаются с самого утра. Мошенники утверждают, что имениннице заказали сюрприз и просят назвать паспортные данные и адрес для подтверждения доставки.
После этого на телефон приходит СМС с кодом, который злоумышленники просят переслать.
Если жертва соглашается, вместо ожидаемого подарка она получает списание денег со счета. Некоторые девушки успевают насторожиться на этапе сбора данных, но нередко аферистам удается довести дело до конца.
