Тело трехлетней девочки с ДЦП нашли спустя неделю поисков в реке на Кубани

Ребенка искали с 19 сентября, когда мужчина забрал дочь у матери и вскоре сообщил о ее похищении. Однако уголовное расследование быстро выявило причастность отца к исчезновению малышки.
По данным следствия, мужчина жестоко расправился с ребенком, который страдал ДЦП и не мог самостоятельно передвигаться и разговаривать. С целью сокрытия преступления злоумышленник утопил тело девочки в реке, а затем сообщил о похищении. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания.
Поисковая операция была масштабной — в ней участвовали водолазы, добровольцы из отряда «Юг» и правоохранители из разных регионов. Обнаружение тела позволило существенно продвинуться в расследовании, которое находится под контролем следственного комитета.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что злоумышленник задержан и содержится под стражей, ему грозит обвинение по статье, предусматривающей до пожизненного лишения свободы.