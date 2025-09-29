Ричмонд
Тело трехлетней девочки с ДЦП нашли спустя неделю поисков в реке на Кубани

В Кавказском районе, спустя неделю поисков нашли тело трехлетней девочки, в убийстве которой подозревается ее собственный отец.

Источник: Новая Кубань

Ребенка искали с 19 сентября, когда мужчина забрал дочь у матери и вскоре сообщил о ее похищении. Однако уголовное расследование быстро выявило причастность отца к исчезновению малышки.

По данным следствия, мужчина жестоко расправился с ребенком, который страдал ДЦП и не мог самостоятельно передвигаться и разговаривать. С целью сокрытия преступления злоумышленник утопил тело девочки в реке, а затем сообщил о похищении. Подозреваемый задержан, он дал признательные показания.

Поисковая операция была масштабной — в ней участвовали водолазы, добровольцы из отряда «Юг» и правоохранители из разных регионов. Обнаружение тела позволило существенно продвинуться в расследовании, которое находится под контролем следственного комитета.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что злоумышленник задержан и содержится под стражей, ему грозит обвинение по статье, предусматривающей до пожизненного лишения свободы.