Бабушка и её пятилетний внук погибли в Подмосковье при атаке дронов ВСУ

Трагедия произошла в Московской области минувшей ночью в результате падения обломков сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате инцидента погибли два человека, среди них — ребенок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Источник: Life.ru

Всего над территорией региона, в районах Воскресенска и Коломны, было сбито четыре вражеских БПЛА. Падение обломков вызвало повреждения на территории двух частных домов в Воскресенске. Наиболее разрушительные последствия зафиксированы по адресу на улице Федотовской: там возник пожар, в огне которого погибли 77-летняя женщина и её пятилетний внук.

«Пострадавших, кроме указанного случая, нет. На месте работают экстренные службы. Людям, которые нуждаются во временном размещении, предоставим жильё — окажем всю необходимую помощь и поддержку», — добавил губернатор.

Напомним, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 84 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 24 — перехватили над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

