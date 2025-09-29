Ричмонд
В Сызрани в ДТП пострадал восьмилетний мальчик

В воскресенье, 28 сентября, в Сызрани в районе дома № 118 по ул. Ульяновская столкнулись автомобили Kia Seltos и Kia Spectra, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 08:50, Kia Seltos на перекрестке неравнозначных дорог не уступил и столкнулся с Kia Spectra.

В результате пострадал восьмилетний пассажир Spectra. «Скорой помощью» он доставлен в медицинское учреждение.