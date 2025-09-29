В подмосковном Воскресенске при атаке БПЛА погибли пожилая женщина с внуком

В подмосковном Воскресенске в результате ночной украинской беспилотной атаки погибли 76-летняя женщина с шестилетним внуком, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам чиновника, в Воскресенске и Коломне сбили четыре БПЛА и в одном из частных домов Воскресенска произошел пожар, при котором и погибли люди. Еще в нескольких домах этого же города зафиксировали повреждения остекления и фасадов, также пострадало уличное освещение.
«Выражаю самые глубокие соболезнования близким погибших. Мы окажем семье всю необходимую помощь. На месте работают экстренные службы. Людям, нуждающимся во временном размещении, предоставим жилье — окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал глава региона.
Минобороны РФ проинформировало, что силы противовоздушной обороны перехватили минувшей ночью над Московским регионом четыре украинских беспилотника.