Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном Воскресенске при атаке БПЛА погибли пожилая женщина с внуком

В Воскресенске и Коломне ночью сбили четыре украинских беспилотника.

В подмосковном Воскресенске в результате ночной украинской беспилотной атаки погибли 76-летняя женщина с шестилетним внуком, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам чиновника, в Воскресенске и Коломне сбили четыре БПЛА и в одном из частных домов Воскресенска произошел пожар, при котором и погибли люди. Еще в нескольких домах этого же города зафиксировали повреждения остекления и фасадов, также пострадало уличное освещение.

«Выражаю самые глубокие соболезнования близким погибших. Мы окажем семье всю необходимую помощь. На месте работают экстренные службы. Людям, нуждающимся во временном размещении, предоставим жилье — окажем всю необходимую помощь и поддержку», — написал глава региона.

Минобороны РФ проинформировало, что силы противовоздушной обороны перехватили минувшей ночью над Московским регионом четыре украинских беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше