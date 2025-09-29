Жительницу Прикамья отправили в тюрьму за долг по алиментам

Женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление. В апреле 2025 года суд приговорил ее к 9 месяцам исправительных работ, которые позже были заменены на 3 месяца лишения свободы. Однако это не повлияло на ее поведение — она продолжала вести беззаботный образ жизни, не участвуя в воспитании детей и не выплачивая алименты. К моменту нового суда сумма долга достигла примерно 250 тысяч рублей.