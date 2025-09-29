Ричмонд
Жительницу Прикамья отправили в тюрьму за долг по алиментам

Женщина задолжала детям более 250 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

31-летняя жительница Большесосновского района Пермского края осуждена к лишению свободы за неуплату алиментов своим детям. По решению суда она должна была ежемесячно выплачивать более 7 тысяч рублей на содержание 11-летнего сына и 9-летней дочери, но уклонялась от этих обязательств.

Женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление. В апреле 2025 года суд приговорил ее к 9 месяцам исправительных работ, которые позже были заменены на 3 месяца лишения свободы. Однако это не повлияло на ее поведение — она продолжала вести беззаботный образ жизни, не участвуя в воспитании детей и не выплачивая алименты. К моменту нового суда сумма долга достигла примерно 250 тысяч рублей.

— Дети давно живут в приемной семье. Мать никогда их не навещала, не поздравляла с праздниками и не оказывала никакой материальной помощи, — сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Суд учел рецедив преступлений и устойчивое противоправное поведение женщины, признав, что ее перевоспитание невозможно без изоляции от общества. Ее взяли под стражу прямо в зале суда и отправили в колонию.