Неизвестные изнасиловали женщину на кладбище в центре британского города

Местные жители предполагают, что женщина подверглась групповому изнасилованию со стороны мигрантов.

Источник: Аргументы и факты

Британка подверглась групповому изнасилованию на кладбище церкви Святой Марии в Банбери, графство Оксфордшир, в воскресенье, 28 сентября, полиция ищет злоумышленников и просит помочь очевидцев в расследовании дела, передает Daily Mail со ссылкой на правоохранительные органы.

«Это ужасное преступление, и полиция долины Темзы проводит тщательное расследование для установления личности преступников. Жертву поддерживают специально обученные офицеры после чрезвычайно трудного события», — заявили в полиции.

По данным силовиков, пострадавшей — 30 лет. Свидетелем преступления стала прихожанка церкви, она пыталась помочь девушке. Сейчас правоохранители разыскивают ее.

Местные жители предположили, что насильниками были иностранные граждане. В комментариях под материалом они пишут, что полиции необходимо проверить все ближайшие отели, где британские власти разместили мигрантов.

Ранее в Аргентине трех девушек изнасиловали и убили в прямом эфире в TikTok.