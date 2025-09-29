В деле Тимура Иванова появился новый фигурант

Уголовное дело, в рамках которого проходят допросы и аресты, было возбуждено в июне 2023 года. В процессе расследования оно было объединено с пятью другими делами, также связанными с хищениями средств, выделенных Минобороны на строительство и реконструкцию объектов в интересах армии. Общий ущерб, нанесенный преступными действиями, оценивается более чем в пять миллиардов рублей.