Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В деле Тимура Иванова появился новый фигурант

В уголовном деле о хищениях в Минобороны России появился новый фигурант — бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков. Он дал показания против экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, ранее допрошенного в качестве свидетеля. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Уголовное дело, в рамках которого проходят аресты, было возбуждено в июне 2023 года.

В уголовном деле о хищениях в Минобороны России появился новый фигурант — бывший глава Военно-строительной компании (ВСК) Андрей Белков. Он дал показания против экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова, ранее допрошенного в качестве свидетеля. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНе пустили на фронт и продлили арест: кто такой экс-глава ВСК Белков, которому не дали уйти на СВО.

«Белков является еще одним фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях у Минобороны РФ», — рассказали в органах ТАСС. Белков стал участником нового уголовного дела о хищениях в особо крупном размере, связанных с исполнением государственных контрактов на строительство в ДНР. Речь идет о миллиардных суммах, присвоенных при реализации проектов для нужд Минобороны РФ.

Уголовное дело, в рамках которого проходят допросы и аресты, было возбуждено в июне 2023 года. В процессе расследования оно было объединено с пятью другими делами, также связанными с хищениями средств, выделенных Минобороны на строительство и реконструкцию объектов в интересах армии. Общий ущерб, нанесенный преступными действиями, оценивается более чем в пять миллиардов рублей.

В числе фигурантов дела, кроме Андрея Белкова, оказались Юлия Мерваезова — бывшая первый заместитель министра строительства ДНР, и Вадим Выгулярный — экс-глава Главного военно-строительного управления № 8. Оба арестованы и сотрудничают со следствием, подтверждая показания против Иванова. Кроме них, арестованы и другие участники схемы: Евгений Горбачев, бывший руководитель Главного управления обустройства войск (ГУОВ), а также бизнесмены Виталий Прудников (ООО «Технострой») и Илья Леонов (компания «Зодчий»).

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше