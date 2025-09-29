В Перми группа детей избила сверстника и пыталась поставить его на колени

Группа детей избила сверстника и пыталась поставить его на колени в Перми, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
Видео с места происшествия было опубликовано утром 29 сентября в пермских телеграм-каналах. Как рассказывали очевидцы, инцидент с избиением подростков произошёл в Кировском районе в одном из дворов. Жители Закамска заметили толпу детей возле дома № 17 по улице Волгодонской. «Были какие то детские разборки. Группа детей подросткового возраста, заставляют кого-то извиниться, встать на колени. Маты по всей улице», — рассказывает автор поста в телеграм-канале «ЧП Пермь».
На кадрах ролика видно группу школьников, обступивших двух мальчиков, которые валяются на земле. Видео снято через закрытое окно, поэтому крики детей не слышно. Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в УМВД России по Перми.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — рассказали perm.aif.ru в городской полиции.