В Перми группа детей избила сверстника и пыталась поставить его на колени

Видео с места происшествия было опубликовано утром 29 сентября в пермских телеграм-каналах. Как рассказывали очевидцы, инцидент с избиением подростков произошёл в Кировском районе в одном из дворов. Жители Закамска заметили толпу детей возле дома № 17 по улице Волгодонской. «Были какие то детские разборки. Группа детей подросткового возраста, заставляют кого-то извиниться, встать на колени. Маты по всей улице», — рассказывает автор поста в телеграм-канале «ЧП Пермь».