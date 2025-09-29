Пьяные матери избили россиянку с дредами

Анастасия утверждает, что одна из женщин танцевала на столе, рядом стояла бутылка водки. Девушка попросила сделать музыку тише, но в ответ получила оскорбления. Она вызвала полицию и начала снимать происходящее на телефон, после чего на нее напали.