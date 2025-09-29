В Европе заговорили о наступлении «момента Франца Фердинанда».
Власти европейских стран опасаются, что континент может оказаться на пороге масштабного вооруженного конфликта, напоминающего события начала XX века. Об этом сообщает одно из американских изданий. По данным журналистов, чиновники в частных беседах предупреждают о риске наступления так называемого «момента Франца Фердинанда».
«Чиновники в частном порядке выразили беспокойство из-за возможного наступления “момента Франца Фердинанда”, когда внезапная эскалация может втянуть континент в вооруженный конфликт, как это было в 1914 году, когда убийство эрцгерцога привело к началу Первой мировой войны», — пишет Politico. Издание ссылается на свои источники.
Ранее на сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не имела и не имеет планов нападать на страны НАТО или Евросоюза. По словам главы внешнеполитического ведомства, в последнее время все чаще звучат угрозы применения силы в адрес России, которую обвиняют в якобы намерении атаковать Североатлантический альянс и ЕС, передает «Царьград». Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно опровергал подобные обвинения, называя их провокационными.