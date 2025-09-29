Ранее на сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не имела и не имеет планов нападать на страны НАТО или Евросоюза. По словам главы внешнеполитического ведомства, в последнее время все чаще звучат угрозы применения силы в адрес России, которую обвиняют в якобы намерении атаковать Североатлантический альянс и ЕС, передает «Царьград». Лавров подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно опровергал подобные обвинения, называя их провокационными.