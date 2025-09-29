ФСБ задержала шеф-повара, которая планировала отравить бойцов СВО

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе женщину-повара, которую подозревают в передаче разведданных о Черноморском флоте Украине и планах отравления военнослужащих СВО. По данным Центра общественных связей ФСБ, гражданка России 1980 года рождения действовала по заданию украинских спецслужб.
ФСБ сообщила, что в сентябре 2023 года она через WhatsApp* установила контакт с Главным управлением разведки Минобороны Украины и собирала сведения о дислокации и маршрутах передвижения личного состава и военной техники ВС РФ на территории Севастополя.
По данным службы, женщина направляла украинским разведчикам фотографии мест базирования кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте, которые впоследствии могли использоваться для планирования ракетных атак. Кроме того, она работала шеф-поваром и, как утверждают в ФСБ, вынашивала намерения по отравлению бойцов СВО.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, ее заключили под стражу. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства инцидента и возможных соучастников, передает ТАСС.
В конце августа в Донецке задержали агента Службы безопасности Украины, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий против инфраструктуры. По заданию кураторов мужчина также фотографировал здания администрации и критические объекты в городах республики.