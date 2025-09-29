Ричмонд
Пенсионерка и ее 6-летний внук погибли после сбития БПЛА в Подмосковье

Два человека погибли в результате ночной атаки беспилотников в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев пообещал, что семье будет оказана вся необходимая помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата над Воскресенском и Коломной в Московской области в ночь на 29 сентября. В Воскресенске, при атаке дронов произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

В нескольких домах также были зафиксированы повреждения остекления и фасадов, а также нарушено уличное освещение. На месте работают экстренные службы.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, заверив, что семье будет оказана вся необходимая помощь. Губернатор также добавил, что людям, нуждающимся во временном размещении, будет предоставлено жилье. Власти окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим жителям.

За ночь 29 сентября над российскими регионами было сбито 84 БПЛА.

