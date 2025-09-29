Уголовное дело возбудили против журналистки Ксении Лариной*

Уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента возбудили в отношении журналистки Оксаны Баршевой*, более известной как Ксения Ларина*. Об этом в понедельник, 29 сентября, сообщила пресс-служба СК РФ по столице.
По версии следствия, Баршева* не предоставила в уполномоченный орган информацию о своем статусе. Сейчас журналистка живет не в России.
— Следствием рассматривается вопрос об объявлении Баршевой* в розыск. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — передает Telegram-канал столичного СК.
16 сентября Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении журналиста Юрия Дудя* и направила уголовное дело в суд. По данным правоохранителей, в одном из мессенджеров Дудь* не ставил маркировку о том, что материалы, которые он публикует, распространяются иноагентом.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.