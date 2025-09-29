В Москве задержали устроившего стрельбу водителя

По его словам, в полицию обратился 47-летний москвич. Он сообщил, что во время поездки на велосипеде по улице Малыгина у него произошел конфликт с водителем иномарки. После словесной перепалки автомобилист из окна машины выстрелил в воздух, после чего скрылся. «Оперативники по горячим следам на Шушенской улице задержали 41-летнего жителя столицы. Пистолет изъят», — сказал Васенин, отметив, что стрельба велась из травматического пистолета.