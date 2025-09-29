В Индии незнакомец ворвался в чужой дом и убил 5-летнего ребенка

В индийском Мадхья-Прадеше незнакомец ворвался в дом чужой семьи и обезглавил 5-летнего ребенка, мать пыталась спасти сына, но тоже была ранена, пишет американское издание People со ссылкой на суперинтенданта полиции Дхара Майанка Авасти.
По его словам, предполагаемый убийца страдал психическим расстройством, за несколько дней до преступления его семья обратилась в правоохранительные органы с заявлением о его пропаже.
Как удалось выяснить силовикам, мужчина внезапно ворвался в чужой дом и набросился на ребёнка, мать пыталась отбить мальчика. На крик женщины прибежали местные жители и стали избивать мужчину.
«Злоумышленник скончался от полученных травм по дороге в больницу», — говорится в материале.
Как подчеркнул Авасти, предполагаемый убийца не имел никакого отношения к семье, он даже не был с знаком с ней.
