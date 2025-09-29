В Ленобласти выявлена организация, распространявшая суррогатный алкоголь

В Ленобласти зафиксирован массовый случай отравления суррогатным алкоголем, в результате которого скончались 25 человек. По фактам отравления возбужден ряд уголовных дел, в рамках которых были задержаны 14 подозреваемых. Под стражу также были взяты 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова, которых обвиняют в незаконной продаже суррогата. Сланцевский суд постановил заключить обоих подозреваемых под стражу сроком на один месяц и 30 суток.