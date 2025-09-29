Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти выявлена организация, распространявшая суррогатный алкоголь

В Ленобласти выявили коммерческую организацию, занимавшуюся распространением суррогатного алкоголя, употребление которого привело к гибели людей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемая структура располагалась в поселке Трубников Бор.

В Ленобласти выявили коммерческую организацию, занимавшуюся распространением суррогатного алкоголя, употребление которого привело к гибели людей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с подразделениями полиции Петербурга и Ленобласти установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя», — написала Волк в своем telegram-канале. Подозреваемая коммерческая структура располагалась в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТам торговали смертью: жители каких регионов погибли из-за контрафактного алкоголя.

В настоящее время на территории организации проводятся следственно-оперативные мероприятия. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступной деятельности, устанавливают каналы поставки суррогатного алкоголя и круг лиц, причастных к организации и распространению опасной продукции.

В Ленобласти зафиксирован массовый случай отравления суррогатным алкоголем, в результате которого скончались 25 человек. По фактам отравления возбужден ряд уголовных дел, в рамках которых были задержаны 14 подозреваемых. Под стражу также были взяты 78-летний Николай Бойцов и 60-летняя сотрудница детского сада Ольга Степанова, которых обвиняют в незаконной продаже суррогата. Сланцевский суд постановил заключить обоих подозреваемых под стражу сроком на один месяц и 30 суток.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше