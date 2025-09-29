В Севастополе на время приостановили движение морского транспорта

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе», — говорится в сообщении ведомства.
Остановка движения длилась около 40 минут. Причины приостановки работы не уточняются. Временно между северной стороной города и центром организовано автобусное сообщение. К 9:03 мск движение возобновилось в обычном режиме.
Ранее сегодня было приостановлено движение по Крымскому мосту. Время возобновления движения неизвестно.
