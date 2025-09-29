Гендиректора «Облкоммунэнерго» Буданова объявили в розыск

Группа компаний «Корпорация СТС» 23 сентября заявила, что готова согласиться на требования о передаче АО «Облкоммунэнерго» в собственность России, если государство будет на этом настаивать. Отдельно отмечалось, что судебный процесс ведется на «высоком профессиональном уровне, что позволяет всем участникам полноценно представить свои доказательства».