Гендиректора «Облкоммунэнерго» Буданова объявили в розыск

Генерального директора «Облкоммунэнерго» Дмитрия Буданова объявили в розыск. Об этом в понедельник, 29 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
— Дмитрий Буданов объявлен в розыск, — сообщается в публикации.
До этого стало известно, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 15 ноября совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва в рамках расследования уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Группа компаний «Корпорация СТС» 23 сентября заявила, что готова согласиться на требования о передаче АО «Облкоммунэнерго» в собственность России, если государство будет на этом настаивать. Отдельно отмечалось, что судебный процесс ведется на «высоком профессиональном уровне, что позволяет всем участникам полноценно представить свои доказательства».