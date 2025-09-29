В Воронеже 23-летнюю мать заключили под стражу за избиение годовалого сына

В Воронеже 23-летней матери предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью годовалого сына, сообщает СУ СКР по региону.
Инцидент произошел в квартире дома в Ленинском районе. По данным следствия, вечером 23 сентября женщина избила ребенка. Сейчас мать находится под стражей.
«По уголовному делу проведены необходимые осмотры, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — прокоммеентировали в ведомстве.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Воронежской области Михаилу Селюкову доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах.