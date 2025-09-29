Ричмонд
В Иркутской области свыше 13 медведей вышли к людям за выходные

Выходы медведей фиксировали в Братском, Нижнеилимском, Слюдянском и Усть-Илимском районах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прошедшие выходные стали тревожными для жителей нескольких районов Иркутской области. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, полицейские зарегистрировали более 13 случаев выхода бурых медведей в населённые пункты. Хищники приближались к домам в Братском, Нижнеилимском, Слюдянском районах и Усть-Илимском округе.

— Только в Усть-Илимском округе сотрудникам полиции поступило свыше 6 подобных сообщений. Очевидцы видели зверя на улице Ленина и на Усть-Илимском шоссе в районе АЗС. 28 сентября жители поселка Тубинский сообщили, что напротив дома рядом с котельной ходит медведь, — поделились в ведомстве.

А дачники из садоводства «Коммунальщик» дважды сталкивались с непрошеным гостем. Один из местных жителей смог отпугнуть животное, создавая шум металлическими предметами.

В Братске женщина встретилась с «косолапым» в садоводстве «Авиатор». В районе Порожский жители дважды наблюдали медведицу с медвежатами. В Слюдянском районе хищник залез на участок дома и напал на собаку. В Нижнеилимском районе медведи выходили три раза и повредили веранду.