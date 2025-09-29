В Иркутской области свыше 13 медведей вышли к людям за выходные

В Братске женщина встретилась с «косолапым» в садоводстве «Авиатор». В районе Порожский жители дважды наблюдали медведицу с медвежатами. В Слюдянском районе хищник залез на участок дома и напал на собаку. В Нижнеилимском районе медведи выходили три раза и повредили веранду.