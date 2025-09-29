В МВД раскрыли возможного поставщика смертельного суррогата в Ленобласти

Ранее KP.RU сообщил, как в Кремле отреагировали на ситуацию с суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой инцидент «из ряда вон». При этом политик надеется, что правохранительные органы разберутся в ситуации.