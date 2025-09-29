Ричмонд
В МВД раскрыли возможного поставщика смертельного суррогата в Ленобласти

МВД: поставить суррогат в Ленобласть могла фирма из Трубникова Бора.

Источник: Комсомольская правда

В МВД раскрыли возможного поставщика смертельного суррогата в Ленобласти. Оказалось, что им могла оказаться фирма из Трубникова Бора. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно сообщению ведомства, предполагаемым поставщиком является коммерческая организация из поселка Трубников Бор. В настоящее время в офисе компании проводятся обыски.

В Ленинградской области в конце сентября произошла новая вспышка смертельных отравлений. Причиной оказалась контрафактная алкогольная продукция. На данный момент известно о 25 погибших.

Ранее KP.RU сообщил, как в Кремле отреагировали на ситуацию с суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой инцидент «из ряда вон». При этом политик надеется, что правохранительные органы разберутся в ситуации.

