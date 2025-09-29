В МВД раскрыли возможного поставщика смертельного суррогата в Ленобласти. Оказалось, что им могла оказаться фирма из Трубникова Бора. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно сообщению ведомства, предполагаемым поставщиком является коммерческая организация из поселка Трубников Бор. В настоящее время в офисе компании проводятся обыски.
В Ленинградской области в конце сентября произошла новая вспышка смертельных отравлений. Причиной оказалась контрафактная алкогольная продукция. На данный момент известно о 25 погибших.
Ранее KP.RU сообщил, как в Кремле отреагировали на ситуацию с суррогатным алкоголем в Ленинградской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой инцидент «из ряда вон». При этом политик надеется, что правохранительные органы разберутся в ситуации.