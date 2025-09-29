В Севастополе задержали женщину-повара за сотрудничество с СБУ

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину, работавшую поваром и передававшую украинской военной разведке данные о расположении кораблей Черноморского флота. Кроме того, она планировала отравить военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе задержана гражданка России 1980 г. р., осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении от издания.
Кроме того, в ФСБ заявили, что фигурантка дела не только делала фотографии с расположением военных кораблей РФ и передавала их украинским спецслужбам. Также она, работая в общепите, вынашивала планы по отравлению бойцов СВО. Теперь женщина предстанет перед судом и надолго отправится за решетку.
