Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Севастополе задержали женщину-повара за сотрудничество с СБУ

В ФСБ рассказали о задержании женщины, которая работала на украинскую разведку.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали женщину, работавшую поваром и передававшую украинской военной разведке данные о расположении кораблей Черноморского флота. Кроме того, она планировала отравить военнослужащих, участвующих в СВО. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в Севастополе задержана гражданка России 1980 г. р., осуществлявшая разведывательную деятельность по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении от издания.

Кроме того, в ФСБ заявили, что фигурантка дела не только делала фотографии с расположением военных кораблей РФ и передавала их украинским спецслужбам. Также она, работая в общепите, вынашивала планы по отравлению бойцов СВО. Теперь женщина предстанет перед судом и надолго отправится за решетку.

Ранее KP.RU сообщил, что девушка в Херсонской области передавала СБУ координаты ВС РФ и станций связи. Ее приговорили к 20 годам колонии строгого режима.