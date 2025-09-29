В Севастополе задержали женщину-повара за сотрудничество с СБУ

Кроме того, в ФСБ заявили, что фигурантка дела не только делала фотографии с расположением военных кораблей РФ и передавала их украинским спецслужбам. Также она, работая в общепите, вынашивала планы по отравлению бойцов СВО. Теперь женщина предстанет перед судом и надолго отправится за решетку.