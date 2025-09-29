Приговор «Политеховскому маньяку» за убийство 11 женщин огласят 1 октября

Приговор «Политеховскому маньяку» Виталию Манишину, обвиняемому в убийстве 11 женщин в Алтайском крае, огласят в среду, 1 октября, проинформировала объединенная пресс-служба судов региона.
«29 сентября подсудимый выступил с последним словом, после чего председательствующий удалился в совещательную комнату для постановления итогового решения по делу, оглашение которого назначено на 16:00 1 октября в Железнодорожном районном суде Барнаула и будет проходить в открытом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Гособвинение требует для мужчины 25 лет лишения свободы (пожизненное наказание невозможно из-за истечения срока давности преступлений).
Первое убийство, по версии следствия, Манишин совершил в 1989 году, последующие — в 1999-м и 2000-м. Причастность мужчины к преступлениям удалось установить в 2023 году.