Приговор «Политеховскому маньяку» за убийство 11 женщин огласят 1 октября

«29 сентября подсудимый выступил с последним словом, после чего председательствующий удалился в совещательную комнату для постановления итогового решения по делу, оглашение которого назначено на 16:00 1 октября в Железнодорожном районном суде Барнаула и будет проходить в открытом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы судов.