Полтысячи кустов конопли высадил у себя на даче безработный хабаровчанин

Запрещённые растения мужчина выращивал на своём приусадебном участке.
В теплице среди овощей и на огороде сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили 491 куст каннабиса. В доме у мужчины нашли свыше 160 граммов высушенных частей растений и металлическую чашку со следами наркотических средств.
По словам обвиняемого, коноплю он посадил для личного потребления. При этом ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей — в 2019 году его судили за покушение на кражу, тогда он получил условный срок.
Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 231 УК РФ завершено. Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы. Пока же фигурант находится под подпиской о невыезде.